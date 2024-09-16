Вашингтон, 16 сентября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск прокомментировал второе покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Trevor cokley Илон Маск

Маск задался вопросом, почему целью преступников второй раз подряд становится республиканец, а не демократ.

«И никто даже не пытается убить Байдена или Камалу», — написал бизнесмен в соцсети Х.

При этом Илон Маск сам же и ответил на свой вопрос, назвав действующего президента США Джо Байдена «ходячим трупом».

Как сообщало ИА Регнум, американские букмекеры повысили шансы на победу в президентских выборах Дональда Трампа после предполагаемого покушения на него. По их мнению, Трамп победит на выборах с вероятностью в 50%. Шансы вице-президента США, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 49%.

В Уэст-Палм-Бич 15 сентября возникла стрельба, где в тот момент находился Дональд Трамп. В ФБР инцидент назвали неудавшейся попыткой покушения. Подозреваемого задержали.

Трамп сообщил, что не пострадал и находится в безопасности. Политик добавил, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся.

По данным полиции, стрельба у гольф-клуба произошла на расстоянии не более 500 метров от Трампа. Подозреваемый прятался в кустах, пока кандидат в президенты играл в гольф. На местонахождении стрелка обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.

Спецслужбы установили подозреваемого — им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. По информации СМИ, демократ любил похвалиться своими добродетельными качествами и отстаивал левые идеи в соцсетях. Бывал в Киеве, участвовал в вербовке наёмников в ВСУ, призывал Байдена отправить Киеву всё имеющееся у США оружие и ввести на Украину американский военный контингент.