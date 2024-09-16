Букмекеры повысили шансы Трампа выиграть выборы после покушения
Polymarket: шансы Трампа выиграть выборы увеличились после покушения
Вашингтон, 16 сентября, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Американские букмекеры повысили шансы на победу в президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа после предполагаемого покушения на него. Об этом свидетельствуют данные сайта для прогнозов Polymarket.
Согласно сервису, Трамп победит на выборах с вероятностью в 50%. Шансы вице-президента США, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 49%.
Голосование по выборам президента США состоится 5 ноября.
Как сообщало ИА Регнум, в августе букмекеры ставили на то, что экс-президент США Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы с минимальным отрывом от Камалы Харрис.
Возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) 15 сентября возникла стрельба, где в тот момент находился Дональд Трамп. В Федеральном бюро расследований инцидент назвали неудавшейся попыткой покушения. Стрельбу устроил один человек, целью которого являлся политик. Подозреваемого задержали. В заявлении офиса шерифа округа Мартин отмечалось, что автомобиль его остановили недалеко от места происшествия.
Трамп сообщил, что не пострадал и находится в безопасности. Политик добавил, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся. Также он выразил благодарность своим сторонникам за поддержку.
По данным полиции, стрельба у гольф-клуба произошла на расстоянии не более 500 метров от Трампа. Подозреваемый прятался в кустах, пока кандидат в президенты США играл в гольф. Сразу после выстрелов территорию клуба оцепили. На местонахождении злоумышленника обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.
Спецслужбы установили подозреваемого в попытке второго покушения на Дональда Трампа. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. По информации СМИ, демократ любил похвалиться своими добродетельными качествами и отстаивал левые идеи в соцсетях. Бывал в Киеве, участвовал в вербовке наёмников в ВСУ, призывал президента Джо Байдена отправить Киеву всё имеющееся у США оружие и ввести на Украину американский военный контингент.