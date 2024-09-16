Вашингтон, 16 сентября, 2024, 04:51 — ИА Регнум. Американские букмекеры повысили шансы на победу в президентских выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа после предполагаемого покушения на него. Об этом свидетельствуют данные сайта для прогнозов Polymarket.

ИА Регнум Харрис, Трамп

Согласно сервису, Трамп победит на выборах с вероятностью в 50%. Шансы вице-президента США, кандидата от Демократической партии Камалы Харрис оцениваются в 49%.

Голосование по выборам президента США состоится 5 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, в августе букмекеры ставили на то, что экс-президент США Дональд Трамп проиграет предстоящие выборы с минимальным отрывом от Камалы Харрис.

Возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) 15 сентября возникла стрельба, где в тот момент находился Дональд Трамп. В Федеральном бюро расследований инцидент назвали неудавшейся попыткой покушения. Стрельбу устроил один человек, целью которого являлся политик. Подозреваемого задержали. В заявлении офиса шерифа округа Мартин отмечалось, что автомобиль его остановили недалеко от места происшествия.

Трамп сообщил, что не пострадал и находится в безопасности. Политик добавил, что его ничто не остановит и он никогда не сдаётся. Также он выразил благодарность своим сторонникам за поддержку.

По данным полиции, стрельба у гольф-клуба произошла на расстоянии не более 500 метров от Трампа. Подозреваемый прятался в кустах, пока кандидат в президенты США играл в гольф. Сразу после выстрелов территорию клуба оцепили. На местонахождении злоумышленника обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и экшен-камеру.

Спецслужбы установили подозреваемого в попытке второго покушения на Дональда Трампа. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут. По информации СМИ, демократ любил похвалиться своими добродетельными качествами и отстаивал левые идеи в соцсетях. Бывал в Киеве, участвовал в вербовке наёмников в ВСУ, призывал президента Джо Байдена отправить Киеву всё имеющееся у США оружие и ввести на Украину американский военный контингент.