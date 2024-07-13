Штат Пенсильвания, США, 14 июля, 2024, 02:01 — ИА Регнум. Звуки стрельбы раздались во время выступления экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

Трамп выступал с речью перед сторонниками в городе Батлере. Выступление прервалось стрельбой через несколько минут после начала.

Республиканец прервал речь и покинул площадку. У него было окровавлено ухо. Спустя некоторое время Трамп вновь показался в объективах телекамер, когда телохранители вывели его со сцены.

Позже политик заявил, что с ним всё «в порядке». Пресс-секретарь экс-президента рассказал журналистам, что республиканец проходит медобследование.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая американский журналист Такер Карлсон допустил, что бывшего президента США Дональда Трампа могут убить. Такое заявление бывший ведущий телеканала Fox News сделал после того, как присяжные в Нью-Йорке признали политика виновным по делу о подлоге финансовой документации.