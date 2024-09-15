Уэст-Палм-Бич, США, 16 сентября, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп подтвердил инцидент со стрельбой в гольф-клубе Уэст-Палм-Бич. Он сообщил, что не пострадал и находится в безопасности. Об этом говорится в публикации избирательного штаба Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Недалеко от меня звучали выстрелы, но перед тем, как слухи начнут выходить из-под контроля, хочу сообщить: я в безопасности и чувствую себя хорошо», — заявил Трамп.

Политик подчеркнул, что его ничего не остановит и он никогда не сдаётся. Также Трамп выразил благодарность своим сторонникам за поддержку.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) возникла стрельба, где в тот момент находился Дональд Трамп. В Федеральном бюро расследований инцидент назвали неудавшейся попыткой покушения.

По данным телеканала CNN, стрельбу рядом с гольф-клубом, где был Трамп, устроил один человек, целью которого являлся политик. Подозреваемого задержали. В заявлении офиса шерифа округа Мартин отмечалось, что автомобиль его остановили недалеко от места стрельбы.

Изначально американские медиа утверждали о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом. По уточнённой информации, единственным стрелявшим оказался агент Секретной службы. Сотрудник спецслужбы обратил внимание на подозрительного человека у гольф-клуба, у которого был похожий на оружие предмет, а затем открыл огонь. Позднее подозреваемого задержали местные полицейские.