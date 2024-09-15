Флорида, США, 16 сентября, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Полиция установила подозреваемого в попытке второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Им оказался Райан Уэсли Раут. Подробности сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

Установлено, что Раут просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич. Подозреваемый находился на расстоянии 270-450 метров от Трампа.

58-летний Райан Уэсли Раут — демократ, по информации СМИ, любил похвалиться своими добродетельными качествами и отстаивал левые идеи в социальных сетях. Бывал в Киеве, участвовал в вербовке наёмников в ВСУ, призывал президента Джо Байдена отправить Киеву все имеющееся у США оружие и ввести на Украину американский военный контингент.

Учился в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины, на Гавайи переехал в 2018 году.

Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп подтвердил инцидент со стрельбой в гольф-клубе Уэст-Палм-Бич. Он не пострадал и находится в безопасности. Политик подчеркнул, что его ничего не остановит и он никогда не сдаётся.

15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) возникла стрельба, где в тот момент находился Дональд Трамп. В Федеральном бюро расследований инцидент назвали неудавшейся попыткой покушения. Стрельбу открыл один человек, целью которого являлся политик. Подозреваемого задержали. В заявлении офиса шерифа округа Мартин отмечалось, что автомобиль его остановили недалеко от места стрельбы.

Изначально американские медиа утверждали о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом. По уточнённой информации, единственным стрелявшим оказался агент Секретной службы. Сотрудник спецслужбы обратил внимание на подозрительного человека у гольф-клуба, у которого был похожий на оружие предмет, а затем открыл огонь.