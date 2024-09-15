Подозреваемым в покушении на Трампа является Райан Раут, поддерживающий ВСУ
Подозреваемым во втором покушении на Трампа стал Райан Раут, поддерживающий ВСУ
Флорида, США, 16 сентября, 2024, 02:57 — ИА Регнум. Полиция установила подозреваемого в попытке второго покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Им оказался Райан Уэсли Раут. Подробности сообщил телеканал Fox News со ссылкой на источники.
Установлено, что Раут просунул ствол автомата через ограждение гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич. Подозреваемый находился на расстоянии 270-450 метров от Трампа.
58-летний Райан Уэсли Раут — демократ, по информации СМИ, любил похвалиться своими добродетельными качествами и отстаивал левые идеи в социальных сетях. Бывал в Киеве, участвовал в вербовке наёмников в ВСУ, призывал президента Джо Байдена отправить Киеву все имеющееся у США оружие и ввести на Украину американский военный контингент.
Учился в Государственном сельскохозяйственном и техническом университете Северной Каролины, на Гавайи переехал в 2018 году.
Как сообщало ИА Регнум, Дональд Трамп подтвердил инцидент со стрельбой в гольф-клубе Уэст-Палм-Бич. Он не пострадал и находится в безопасности. Политик подчеркнул, что его ничего не остановит и он никогда не сдаётся.
15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) возникла стрельба, где в тот момент находился Дональд Трамп. В Федеральном бюро расследований инцидент назвали неудавшейся попыткой покушения. Стрельбу открыл один человек, целью которого являлся политик. Подозреваемого задержали. В заявлении офиса шерифа округа Мартин отмечалось, что автомобиль его остановили недалеко от места стрельбы.
Изначально американские медиа утверждали о перестрелке двух человек рядом с гольф-клубом. По уточнённой информации, единственным стрелявшим оказался агент Секретной службы. Сотрудник спецслужбы обратил внимание на подозрительного человека у гольф-клуба, у которого был похожий на оружие предмет, а затем открыл огонь.