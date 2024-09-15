Уэст-Палм-Бич, США, 16 сентября, 2024, 01:10 — ИА Регнум. Инцидент со стрельбой в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) расценивается как возможная попытка покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом 15 сентября заявили в Федеральном бюро расследований (ФБР).

cugetliber.ro Сотрудники ФБР

Сотрудники бюро прибыли на место происшествия и проводят расследование.

По данным телеканала CNN, стрельбу рядом с гольф-клубом, где был Трамп, устроил один человек, его целью был политик. Подозреваемого задержали.

В заявлении офиса шерифа округа Мартин отмечалось, что автомобиль подозреваемого остановили недалеко от места стрельбы.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября возле гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич возникла стрельба, где в тот момент находился Дональд Трамп. Происшествие не было связано с политиком, информировала газета New York Post. Предварительно, два человека устроили перестрелку за пределами гольф-клуба. Утверждалось, что Трамп не был их мишенью, они стреляли друг в друга. Район, где произошёл инцидент, известен высоким уровнем преступности.

Американскому лидеру Джо Байдену, а также вице-президенту США Камале Харрис доложили о стрельбе неподалеку от места пребывания Дональда Трампа.

В июле на Трампа было совершено покушение в городе Батлер (штат Пенсильвания) во время его предвыборного митинга. В сторону политика выстрелили несколько раз. Он получил ранение в ухо. Тогда подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники службы безопасности.