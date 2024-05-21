Москва, 21 мая, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Пока США считают Владимира Зеленского легитимным главой киевского режима, он будет таковым для коллективного Запада, включая ООН. Об этом 21 мая корреспонденту ИА Регнум заявил политолог и журналист Юрий Светов, комментируя слова официального представителя главы ООН Стефана Дюжаррика о том, что Зеленский продолжает оставаться главой государства для Организации Объединённых Наций.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

Зеленский был избран президентом Украины в 2019 году и вступил в должность 20 мая. Согласно конституции Украины, его полномочия истекают через пять лет, в ночь на 21 мая 2024 года.

Светов отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш является представителем страны НАТО и ЕС, Португалии. Поэтому для него привычно следовать указаниям. Кроме того, в полномочия генсека ООН не входит определение легитимности руководителя государства. Поэтому они будут работать с Зеленским, как им приказано.

Он напомнил, что ранее на Западе заявили, что не считают выборы в России свободными. Это показывает действительное отношение Запада к демократии, добавил политолог.

«Согласно конституции Украины, в случае военного положения полномочия Верховной рады продлеваются, а президент прекращает свои полномочия, когда передаёт их новому руководителю. Нового руководителя нет, потому что выборы не состоялись. Поэтому такую ситуацию расценивают в пользу того, что Зеленский может продолжать исполнять свои обязанности. Это удобно для США, поскольку Зеленский находится в подвешенном состоянии. В любой момент можно заявить, что он нелегитимен, и заменить его на другого», — пояснил Светов.

Он отметил, что Зеленский не обращается в Конституционный суд для прояснения вопроса о своей легитимности из-за давнего конфликта с этим судом. Ранее Зеленский вынудил суд поменять своего председателя. Оппозиция не обращается в Конституционный суд по этому вопросу, потому что получила указание от своих зарубежных спонсоров не предпринимать никаких действий. Они ждут сигнала относительно президентских выборов, добавил политолог.

Светов добавил, что легитимность президента определяется также тем, подчиняются ему или нет. Сейчас Вооружённые силы и спецслужбы Украины подчиняются Зеленскому. Верховная рада могла бы поставить вопрос о том, что срок полномочий главы киевского режима окончен, тогда временно исполняющим обязанности президента станет председатель Верховной рады. Так уже было, когда в 2014 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович сбежал и обязанности главы государства стал выполнять тогдашний председатель Верховной Рады Александр Турчинов. Но Рада этого не делает.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский отменил президентские выборы, ссылаясь на действующее военное положение в стране. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента.

По мнению бывшего премьер-министр Украины Николая Азарова, Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий.

Вместе с тем в марте депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что офис Зеленского будет пытаться подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения Конституционного суда Украины.

Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов. При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.

Как заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, все посредники в мирном урегулировании украинского конфликта должны учитывать, что после 20 мая конституционные полномочия президента Украины Зеленского истекают и он теряет свою легитимность.

Российский дипломат подчеркнул, что обсуждение каких-либо вопросов и подписание любых документов с политическими лидерами, утратившими легитимность, «противоречат здравому смыслу».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в январе заявил о непростом положении Зеленского. Он отметил, что на Украине многие недовольны таким руководством, назревает неспокойная ситуация, в то же время западные союзники перестали финансировать Киев.

Британский журнал The Economist сообщил, что сторонники Зеленского боятся дискуссий о его легитимности после истечения срока его полномочий 21 мая. По информации издания, ряд оппонентов украинского лидера прямо заявляет, что он потеряет полномочия, и это вызывает тревожные настроения у его сторонников. Издание провело соцопрос на Украине, показавший, что каждый шестой считает, что статус Зеленского изменится после 21 мая.

Служба внешней разведки России 6 мая сообщила, что США активировали усилия по поиску того, кто сможет заменить Зеленского на посту главы Украины. На него планируют списать провалы западной политики в случае ухудшения ситуации на фронте.