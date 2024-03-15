Киев, 15 марта, 2024, 22:42 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по подозрению в госизмене, в своём Telegram-канале написал, что офис главы киевского режима Владимира Зеленского будет пытаться подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения Конституционного суда Украины (КСУ).

Иван Шилов ИА Регнум

Зеленский ещё в начале марта создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте главы государства.

«Без разрешения КСУ в офисе Зеленского могут попытаться за ним эти полномочия сохранить. С решением… эти полномочия точно будут утрачены», — написал Дубинский.

Одной из причин, по мнению Дубинского, по которой офис Зеленского не готов идти в КСУ по вопросу его легитимности после 20 мая, может быть то, что статьей 108 конституции Украины предусмотрено, что после истечения пятилетнего срока глава государства становится исполняющим обязанности до тех пор, пока не вступит в должность новоизбранный президент Украины. В то же время, как отмечает Дубинский, согласно статьи 112, если и. о. президента становится спикер парламента, то после 20 мая и. о. президента точно теряет полномочия.

В частности, речь идёт о таких функциях, как обращения с посланиями к народу, возможность назначать внеочередные выборы Верховной рады или прекращать её полномочия, назначать на должность или освобождать от неё генпрокурора страны, назначать половину состава КСУ и состав совета Нацбанка Украины.

В Центральной избирательной комиссии Украины, заявили, что проблем с легитимностью у Зеленского после 20 мая не возникнет, он должен исполнять обязанности до вступления в должность нового главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, офис Зеленского в конце февраля подготовил обращение в КСУ, чтобы прояснить вопрос легитимности пребывания на посту главы государства после 20 мая.

В КСУ чиновники могут обратиться с двумя вопросами: возможно ли проведение выборов президента во время военных действий и остаётся ли Зеленский легитимным главой государства после 20 мая.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров 19 февраля заявил, что Зеленский утратит легитимность после 21 мая, когда завершится срок его полномочий. Бывший глава правительства назвал это положение ключевым для всех, кто борется с киевским режимом.

Конституция Украины не содержит нормы, которая позволяет отменить выборы президента, поэтому Зеленскому грозит уголовное наказание за узурпацию власти, если он не уйдёт в отставку после истечения полномочий, заявил бывший депутат Верховной рады, доктор юридических наук Валерий Карпунцов 21 февраля.