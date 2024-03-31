Москва, 31 марта, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский скоро он станет никем, он отменил проведение президентских выборов, поскольку боится их проиграть. Об этом 31 марта заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Telegram-канале.

Global Look Press

«Конституция Украины не предусматривает продлений сроков полномочий. А раз конституция не предусматривает, то Зеленский совсем скоро станет никем», — написал Азаров.

Он добавил, что если бы Украина была демократической страной, то в ней состоялись бы выборы президента, но при Зеленском Украина перестала таковой быть.

По его словам, нынешняя ситуация стала логическим результатом того, что в течение последних десяти лет из политического поля Украины были вытравлены все, кто имел хоть какое-то понимание того, какой должна быть страна.

Как ранее сообщало ИА Регнум, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы на Украине сделает его нелегитимным с 21 мая.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, предложил дождаться 21 мая и отметил, что России может и «не потребоваться ничего признавать».

В декабре 2023 года Зеленский заявил, что украинцы якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности. При этом, по его словам, проводить сейчас выборы будет «не ко времени», поэтому речь об этом вести не стоит.

Политолог Владимир Корнилов в беседе с корреспондентом ИА Регнум высказал мнение, что тема легитимности Зеленского является своеобразным рычагом, который Запад может использовать, чтобы сделать его более сговорчивым и покладистым.