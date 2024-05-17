Харбин, Китай, 17 мая, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Легитимность главы киевского режима Владимира Зеленского может быть важна для России, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов. Об этом 17 мая заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Global Look Press/Ukraine Presidency Владимир Зеленский

«Для нас это, конечно, имеет значение, потому что, если дело дойдёт до подписания каких-то документов, мы должны подписывать документы в такой судьбоносной области с легитимными властями. Это факт очевидный», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины, и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский отменил проведение президентских выборов, которые должны были пройти весной 2024 года. Он сослался на военное положение в стране, а также заявил, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

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Сторонники Зеленского боятся дискуссий о его легитимности после истечения срока его полномочий 21 мая, написал британский журнал The Economist. По информации издания, ряд оппонентов украинского лидера прямо заявляют, что он потеряет полномочия, и это вызывает тревожные настроения у его сторонников. Издание провело соцопрос на Украине, показавший, что каждый шестой считает, что статус Зеленского изменится после 21 мая.

Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что единоличное решение Зеленского не проводить выборы президента на Украине с 21 мая сделает его нелегитимным.

Легитимность Зеленского совсем скоро будет поставлена под сомнение многими, в том числе на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что с юридической точки зрения это придётся сделать в любом случае.

Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий, заявлял в свою очередь бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.