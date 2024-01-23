Москва, 23 января, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский оказался в непростом положении, так как союзники перестали давать ему деньги, при этом внутри Украины много недовольных и складывается неспокойная ситуация. Об этом 23 января заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

EPA/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Зеленский находится в очень непростом положении, ему перестали давать деньги, для него за границей не хватает снарядов», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что на этом фоне на Украине много недовольных происходящим и наблюдается неспокойная ситуация.

Как сообщало ИА Регнум, 22 января мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украина отдаляется от демократических принципов, за которые она должна бороться и движется в неправильном направлении. По его словам, уже нельзя скрыть давление киевского режима на критикующих Зеленского. В частности, на журналистов.

Сотрудник американского журнала Time Саймон Шустер 23 января заявил, что глава киевского режима впал в «наркотическую» зависимость от внимания публики. По мнению журналиста, состояние Зеленского усугубляет его полная неспособность адекватно реагировать на критику.

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин 22 января рассказал, что у США есть компромат, который может уничтожить Зеленского, из-за чего тот продолжит «плясать под дудку» Вашингтона. По словам Нарышкина, если лидер киевского режима не снимет с должностей ряд утративших доверие США высокопоставленных чиновников, американские власти опубликуют «убойное» коррупционное досье на ряд представителей его окружения.