Лондон, 16 мая, 2024, 22:02 — ИА Регнум. Сторонники главы киевского режима Владимира Зеленского опасаются дискуссий о его легитимности после истечения срока его полномочий 21 мая, сообщил британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«В частном порядке существует обеспокоенность тем эффектом, который постоянные обсуждения могут оказывать на общественное мнение», — говорится в статье.

Издание провело соцопрос на Украине. Каждый шестой считает, что статус Зеленского изменится после 21 мая. Такое мнение может ослабить его поддержку, полагают журналисты.

По информации журнала, ряд оппонентов украинского лидера прямо заявляют, что он потеряет полномочия, и это вызывает тревожные настроения у его сторонников.

«Роман Украины с бывшим актёром-комиком, похоже, подходит к концу», — пришли к выводу авторы статьи.

Как сообщало ИА Регнум, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в марте назвал Зеленского диктатором, отменившим президентские выборы. Российский политик заявил, что глава киевского режима в страхе потерять власть пошёл на нарушение Конституции.

Служба внешней разведки России 6 мая сообщила, что США активировали усилия по поиску того, кто сможет заменить Зеленского на посту главы Украины. На него планируют списать провалы западной политики в случае ухудшения ситуации на фронте.