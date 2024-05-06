Москва, 6 мая, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Соединённые Штаты активизировали усилия по замене главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Сергей Корсун ИА Регнум

Как отметили в СВР, Вашингтон ведёт контакты с экс-президентом Украины Петром Порошенко, с мэром Киева Виталием Кличко, бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным, с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком, а также с экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

«Предполагается, что эти фигуры могут быть востребованными в случае резкого ухудшения ситуации на фронте и возникновения необходимости срочной смены лидера. Тогда можно будет, списав все неудачи на Зеленского, выбрать одного из них. Главное — не допустить критического роста разочарования украинцев провалами прозападной политики», — пояснили в СВР.

Там добавили, что Зеленский начинает проигрывать борьбу за «умы и сердца» граждан Украины, а его легитимность после 20 мая полностью утрачивается. На Западе предпочли, чтобы Зеленский пока оставался на своём посту, так как на него «завязаны схемы финансирования войны, приносящие колоссальные доходы» как для Украины, так и для западных производителей вооружений, подчеркнули в СВР.

Как передавало ИА Регнум, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров ранее отмечал, что после 20 мая полномочия главы киевского режима Зеленского истекут, он станет самозванцем, а выпущенные им нормативно-правовые акты не будут иметь законной силы.

Азаров пояснил, что в украинской конституции чётко прописан срок президентских полномочий — пять лет, а при введении в стране военного положения возможность продления полномочий предусмотрена только для Верховной рады.

В свою очередь советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Зеленскому стоит с конца весны ожидать государственного переворота со стороны поддерживаемых Западом украинских силовиков.

Вместе с тем экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер ранее допустил, что Зеленского могут свергнуть его же военные после истечения срока полномочий. Риттер пояснил, что отказ от проведения президентских выборов на Украине, которые должны были состояться в марте этого года, кардинально поменял ситуацию в стране.