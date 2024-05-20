Нью-Йорк, США, 21 мая, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Все посредники в мирном урегулировании украинского конфликта должны учитывать, что после 20 мая конституционные полномочия президента Украины Владимира Зеленского истекают и он теряет свою легитимность. Об этом 20 мая заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН. Выступление транслировалось на официальном сайте ООН.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Небензя указал, что Россия никогда не отказывалась от дипломатии, в отличие от киевского главаря, который ещё и законодательно запретил любые переговоры с Россией.

«Поскольку, как признает западная и украинская пресса, сегодня последний день его легитимного пребывания у власти в соответствии с конституцией своей же страны, любым возможным посредникам необходимо учитывать и это обстоятельство», — пояснил Небензя, его выступление транслировалось на официальном сайте ООН.

Российский дипломат подчеркнул, что обсуждение каких-либо вопросов и подписание любых документов с политическими лидерами утратившими легитимность, «противоречат здравому смыслу».

Небензя также подчеркнул, что любые потенциальные переговоры по урегулированию конфликта должны основываться на учёте интересов России в сфере ее национальной безопасности. Кроме того, участникам этих обсуждений надо исходить из новых территориальных реалий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая, ровно через пять лет со дня церемонии его вступления в должность, состоявшейся 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новоизбранный глава государства должен был принять присягу, однако президентские выборы в стране не состоялись.

Зеленский отменил президентские выборы, ссылаясь на действующее военное положение в стране. Официальная позиция руководства Украины состоит в том, что Зеленский должен оставаться на посту до момента инаугурации нового президента. По мнению бывшего премьер-министр Украины Николая Азарова, Зеленский скоро станет никем, так как конституция страны не предусматривает продления сроков президентских полномочий.

Вместе с тем в марте депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что офис Зеленского будет пытаться подтвердить законность продления его полномочий после окончания срока в обход решения Конституционного суда Украины.

Сам Зеленский ранее заявлял, что жители Украины якобы не желают проведения выборов из-за их опасности и бессмысленности.

Президент России Владимир Путин 17 мая на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай отметил, что легитимность Зеленского может быть важна для Москвы, если дело дойдёт до подписания каких-либо документов.

При этом Путин подчеркнул, что на вопрос о легитимности Зеленского должна ответить политическая и правовая система Украины, и прежде всего оценку должен дать Конституционный суд.