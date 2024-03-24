Москва, 24 марта, 2024, 11:24 — ИА Регнум. Число погибших при нападении террористов в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» достигло 133 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

МЧС России. Кадр из видео

«В ходе разбора завалов в концертном зале «Крокус Сити Холл» число погибших в результате теракта увеличилось до 133 человек», ― рассказали в ведомстве.

При этом, по данным ведомства на 23 марта, число раненых превысило 140 человек. Специалисты продолжают поисковые работы на месте теракта.

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Как сообщало ИА Регнум, теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл вечером 22 марта. Несколько вооружённых людей в камуфляже ворвались в здание и открыли стрельбу. Позднее произошёл взрыв и вспыхнул пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Вечером 23 марта МЧС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения опубликовало обновлённый предварительный список погибших при теракте. По состоянию на 21:00 мск список погибших насчитывал 29 фамилий.

Минздрав Московской области 24 марта обновил список пострадавших в результате теракта, в нём содержатся имена 154 человек. Согласно данным ведомства, 107 человек госпитализировали, 44 продолжили амбулаторное лечение, еще трёх пациентов выписали. Всего под наблюдением медиков остался 151 пострадавший в результате террористической атаки в Подмосковье.

Силовики задержали по делу о теракте 11 человек. Из них четверо — непосредственные участники теракта в «Крокусе», которые через Брянскую область двигались в сторону Украины. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне. На допросе один из задержанных признался, что стрелял в людей за деньги. Задержанных террористов в скором времени доставят в Басманный суд Москвы.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура. Он назвал произошедшее кровавым и варварским терактом и заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение, будущего у них нет.