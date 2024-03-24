Количество пострадавших при теракте в «Крокусе» выросло до 154 человек
Минздрав Подмосковья: число раненных в теракте в «Крокусе» достигло 154 человек
Красногорск, 24 марта, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Министерство здравохранения Московской области обновило список из 154 пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Документ 24 марта опубликовали на официальном сайте ведомства.
Согласно этим данным, 107 человек госпитализировали, 44 продолжили лечение амбулаторно, ещё трёх пациентов выписали. Всего под наблюдением медиков осталися 151 пострадавший в результате террористической атаки в Подмосковье.
Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта в концертный зал перед концертом рок-группы «Пикник» ворвались несколько вооружённых автоматическим оружием людей. Боевики открыли огонь по посетителям, после чего в здании произошёл взрыв и начался мощнейший пожар.
Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин в обращении к российскому народу объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам террористов.
На территории Брянской области утром 23 марта у границы с Украиной задержали четырёх человек, непосредственно принимавших участие в теракте, а всего задержали 11 причастных к террористической атаке. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что у террористов были контакты на украинской стороне. По данным Следственного комитета, в результате террористического акта погибли 133 человека.