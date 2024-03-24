Красногорск, 24 марта, 2024, 11:06 — ИА Регнум. Министерство здравохранения Московской области обновило список из 154 пострадавших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Документ 24 марта опубликовали на официальном сайте ведомства.

Известия/Павел Волков

Согласно этим данным, 107 человек госпитализировали, 44 продолжили лечение амбулаторно, ещё трёх пациентов выписали. Всего под наблюдением медиков осталися 151 пострадавший в результате террористической атаки в Подмосковье.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта в концертный зал перед концертом рок-группы «Пикник» ворвались несколько вооружённых автоматическим оружием людей. Боевики открыли огонь по посетителям, после чего в здании произошёл взрыв и начался мощнейший пожар.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о теракте. Президент Владимир Путин в обращении к российскому народу объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам террористов.

На территории Брянской области утром 23 марта у границы с Украиной задержали четырёх человек, непосредственно принимавших участие в теракте, а всего задержали 11 причастных к террористической атаке. В Центре общественных связей ФСБ России заявили, что у террористов были контакты на украинской стороне. По данным Следственного комитета, в результате террористического акта погибли 133 человека.