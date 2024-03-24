Москва, 24 марта, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Усиленные наряды полиции и Росгвардии выставили у Басманного суда Москвы, где сегодня должны избрать меру пресечения террористам, сообщил 24 марта Telegram-канал «112».

Известия/Дмитрий Коротаев

«Вскоре сюда должны привезти исполнителей атаки на «Крокус», — говорится в сообщении.

Вечером 23 марта задержанных доставили в Следственный комитет на допрос.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл вечером 22 марта. Группа в камуфляже, вошедшая в здание, открыла стрельбу по людям. Затем прогремел взрыв и вспыхнул пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По последней информации СК, число погибших в результате атаки увеличилось до 133 человек. При этом Telegram-канал «112» со ссылкой на источник написал о 150 погибших.

Глава Московской области Андрей Воробьёв уточнил, что в больницах остаются 107 человек.

Силовики 23 марта задержали четверых террористов, участвовавших в атаке на «Крокус». Один из них рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Другой рассказал, что оружие его подельники выбросили по дороге — между Подмосковьем и Брянской областью. Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину, что по делу о теракте в «Крокусе» задержали 11 человек.

В обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что террористов ждёт только возмездие и забвение.