Москва, 23 марта, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу. Об этом 23 марта сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Соцсети

«После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее спрятано в тайнике. После нападения преступники пытались скрыться на машине, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

Всего задержано 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в теракте.

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В настоящее время ведётся работа по выявлению всех обстоятельств произошедшего, добавили в ФСБ.

Как ранее передавало ИА Регнум, директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четверых террористов, которые непосредственно участвовали в теракте в «Крокус Сити Холле». Он проинформировал главу государства о работе ФСБ над выявлением пособнической базы лиц, совершивших теракт. Также доклад сделали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, председатель СК РФ Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.

Вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник» несколько вооружённых боевиков ― от двух до пяти человек ― ворвалась в здание «Крокус Сити Холла». У них имелись автоматы Калашникова и большое количество боеприпасов. Террористы открыли огонь по посетителям. Затем в зале прогремел взрыв и начался пожар.

В СК заявили, что количество выросло до 93 человек. При этом в ведомстве добавили, что число жертв террористической атаки ещё увеличится. По данным Telegram-канала «112», число погибших превысило 100 человек.