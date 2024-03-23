Москва, 23 марта, 2024, 22:23 — ИА Регнум. МЧС России со ссылкой данные Министерства здравоохранения представило предварительный список погибших при теракте в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области. Соответствующий документ в субботу, 23 марта, опубликовал официальный сайт ведомства.

МЧС РФ /РИА Новости

По состоянию на 21:00 мск список погибших насчитывает 29 фамилий. Напомним, в предыдущем перечне, опубликованном МЧС России в 17:00 мск, было указано 13 фамилий.

В субботу вечером министерство здравоохранения Московской области обновило списки пострадавших в теракте. Согласно актуальным на 19:00 мск данным, 105 человек остаются на стационарном лечении, 31 человек — на амбулаторном, ещё троих пострадавших уже выписали из больниц.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта неизвестные люди в камуфляже вошли в концертный зал «Крокус Сити Холл» и открыли огонь из автоматического оружия. После в комплексе прогремел взрыв и начался крупный пожар. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в результате теракта погибли 133 человека. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»).

Утром 23 марта в Брянской области, неподалёку от границы с Украиной, задержали четырёх человек, подозреваемых в совершении теракта. Один из них признался, что ему и его подельникам поступило предложение заработать деньги убийством людей.

Президент России Владимир Путин, обращаясь к россиянам, объявил 24 марта днём общенационального траура. Глава государства пообещал оказать помощь всем родным и близким погибших и раненых.