Абу-Даби, 24 марта, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Здание штаб-квартиры нефтегазовой компании ADNOC в Абу-Даби (ОАЭ) подсветили в цвета российского триколора в знак памяти о жертвах теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Об этом в субботу вечером, 23 марта, сообщили в посольстве России в ОАЭ.

https://t.me/rusembuae/1077 Здание ADNOC в цветах российского флага

«Столице ОАЭ здание штаб-квартиры Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подсвечено российским триколором. Признательны эмиратским друзьям за солидарность и поддержку в этот тяжёлый для нашей страны момент», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.

Как сообщило издание Aletihad, в цвета российского флага также подсветили стены небоскрёба «Бурдж-Халифа» в Дубае, муниципалитеты Абу-Даби и Аль-Дафры, государственный университет Халифы и многие другие знаковые достопримечательности и здания.

Как передавало ИА Регнум, солидарность с россиянами ранее также выразили лидеры Белоруссии, Сербии, Турции, Греции, Армении, Азербайджана, главы министерств иностранных дел Германии, Франции, Италии и других государств. Соболезнования выразили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Индии Нарендра Моди, представители стран Латинской Америки, в числе которых Бразилия, Аргентина, Мексика, Колумбия, Перу, Чили и другие. По всему миру неравнодушные граждане в знак скорби несут цветы, свечи и мягкие игрушки к зданиям российских посольств.

Теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. В здание ворвались вооружённые люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия, после чего произошёл взрыв и вспыхнул крупный пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По последней информации СК РФ, число погибших в результате атаки увеличилось до 133 человек. Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России объявил 24 марта днём общенационального траура. Также глава государства пообещал оказать помощь всем родным и близким погибших и пострадавших при теракте.