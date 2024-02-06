Москва, 6 февраля, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, обвинившей РФ и климат во всех бедах европейских фермеров. Дипломат назвала такое заявление «мощным поворотом».

Christian Charisius/Global Look Press

«Неожиданно, но приятно, что мы ещё и всем климатом на планете управляем. Фермеры на этом фоне теряются — видимо, проделки дошкольных «русских хакеров», — написала Захарова в Telegram-канале.

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Вместе с тем представитель МИД задалась вопросом, связаны ли по мнению европейских политиков Москва и смещение оси Земли.

Фон дер Ляйен выступила со своими обвинениями перед депутатами Европарламента. Она заявила, что фермеры ощущают последствия изменения климата, засухи, наводнения, инфляцию, рост стоимости энергии и удобрений. Последнее, по её мнению, прямо связано со специальной военной операцией России на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ещё в ноябре 2023 года французская газета L’Opinion предупреждала о том, что вступление Украины в ЕС поставит под удар европейских фермеров. Сельхозземли Украины составляют порядка 44 млн гектаров, это в 1,5 раза больше, чем во Франции, и в три раза превышает показатель в Польше. Выпуск и импорт украинской продукции вынудит европейских фермеров сократить производство на 20%.

Протесты фермеров начались в январе на фоне предстоящего повышения цен на дизельное топливо. Французские аграрии оказались недовольны падением доходов из-за импорта украинской сельхозпродукции, толчком к началу протестов послужили выступления немецких фермеров после сокращения им субсидий государством. При этом немецкие СМИ пытаются замалчивать протесты из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял в связи с этим, что страны Евросоюза рассказывают «страшилки про Россию», чтобы отвлечь население от собственных проблем.

В конце января министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надя заявил, что ЕК, продлив свободный ввоз товаров с Украины, бросила в беде европейских фермеров. В Польше фермеры забросали яйцами министра сельского хозяйства страны Чеслава Секерского, обвинив его в предательстве ради Украины.

1 февраля в ходе протестов более 60 тракторов въехали по шоссе Ватерлоо в Брюссель и направились к месту проведения саммита на тему выделения помощи Украине в размере €50 млрд. Правоохранители сопровождали колонну и не препятствовали движению. На протесты в Брюссель прибыло более тысячи фермеров. Вновь коснувшись этой темы, Песков пояснил, что €50 млрд для ЕС является не очень серьёзной суммой, но ощутимой на фоне кризисных процессов в экономиках стран сообщества, поэтому ЕС, создавая образ России как врага, оправдывает тем самым увеличение военных расходов.