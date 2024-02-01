Варшава, 1 февраля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Польские фермеры забросали яйцами министра сельского хозяйства страны Чеслава Секерского, обвинив министра в том, что тот «предал» их ради Украины.

Кадр из видео

Акция была проведена во время встречи Секерского с его коллегами из Литвы и Чехии. На опубликованных видеозаписях видно, что министр пытается уворачиваться от яиц, а модератор встречи убеждает участников акции остановить её.

«Это предательство польской деревни! Ты продал нас ради Украины!» — выкрикивали участники акции.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3864104" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Фермеры требовали защитить польский рынок от продукции с Украины, а также увеличить субсидии им самим. Некоторые из бросавших яйца после акции были задержаны полицией.

Как передавало ИА Регнум, после прекращения действия эмбарго Евросоюза на поставки зерна и других сельхозтоваров с Украины в сентябре 2023 года власти Венгрии, Польши и Словакии ввели аналогичный запрет в отношении своих стран самостоятельно.

31 января Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту «чувствительной» сельскохозяйственной продукции ЕС.

Участники акций протестов фермеров, идущих в январе 2024 года во Франции, Германии и других странах ЕС, требуют, в числе прочего, защиты рынка Евросоюза от продукции с Украины, массовые поставки которой, по их заявлениям, снижают цены и лишают их доходов.