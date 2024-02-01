Фермеры забросали яйцами министра сельского хозяйства Польши
Варшава, 1 февраля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Польские фермеры забросали яйцами министра сельского хозяйства страны Чеслава Секерского, обвинив министра в том, что тот «предал» их ради Украины.
Акция была проведена во время встречи Секерского с его коллегами из Литвы и Чехии. На опубликованных видеозаписях видно, что министр пытается уворачиваться от яиц, а модератор встречи убеждает участников акции остановить её.
«Это предательство польской деревни! Ты продал нас ради Украины!» — выкрикивали участники акции.
Фермеры требовали защитить польский рынок от продукции с Украины, а также увеличить субсидии им самим. Некоторые из бросавших яйца после акции были задержаны полицией.
Как передавало ИА Регнум, после прекращения действия эмбарго Евросоюза на поставки зерна и других сельхозтоваров с Украины в сентябре 2023 года власти Венгрии, Польши и Словакии ввели аналогичный запрет в отношении своих стран самостоятельно.
31 января Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту «чувствительной» сельскохозяйственной продукции ЕС.
Участники акций протестов фермеров, идущих в январе 2024 года во Франции, Германии и других странах ЕС, требуют, в числе прочего, защиты рынка Евросоюза от продукции с Украины, массовые поставки которой, по их заявлениям, снижают цены и лишают их доходов.