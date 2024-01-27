Москва, 27 января, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Страны Европейского союза рассказывают «страшилки про Россию», чтобы отвлечь население от собственных проблем. Об этом 27 января заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину.

Софья Сандурская / ТАСС

Представитель Кремля, комментируя слова министр обороны Германии Бориса Писториуса о якобы возможности войны с Россией предложил посмотреть на ситуацию в ФРГ, где происходят протесты фермеров и чаша терпения населения фактически переполнена.

«Что лучше всего отвлекает внимание в этой ситуации?.. Лучше всего вспомнить старую добрую страшилку о русском медведе. Тем более, в условиях, когда его разбудили», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Писториус заявил, что стране нужно «полностью осознавать» опасность «прямого военного конфликта» с Россией. По его мнению, в связи с этим стране необходимо вооружаться и укреплять армию.

В ноябре 2023 года президент Чехии Пётр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы. По его словам, все армии стран — участниц ЕС готовятся к возможности серьёзного военного конфликта на территории Европы.

Песков 23 января обратил внимание на то, что Запад вспомнил «страшилку» о мнимой опасности русских, когда экономическая составляющая жизни в Европе стала тяжелее. Представитель Кремля отметил, что так чиновники ЕС пытаются оправдаться перед налогоплательщиками.

Президент России Владимир Путин 17 декабря 2023 года назвал полной чушью утверждения о якобы возможном нападении России на НАТО. Он также назвал фигурой речи такие заявления американского лидера Джо Байдена.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 декабря заявил, что Москва не намерена нападать на страны НАТО. Дипломат уточнил, что это западные страны делают из России противника.