Будапешт, 31 января, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Еврокомиссия, продлив свободный ввоз товаров с Украины, бросает в беде европейских фермеров, заявил 31 января министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надя.

РИА Новости / Алексей Витвицкий

«Брюссель в очередной раз бросил в беде восточноевропейских фермеров, поскольку планирует продлить автономную меру по либерализации торговли, предоставленную Украине, до июня 2025 года, не предлагая никакого решения проблем, вызванных импортом украинского зерна», — сказал Няда, слова которого передаёт «РИА Новости».

Он отметил, что решение Еврокомиссии может ещё больше поставить под угрозу стабильность сельского хозяйства и будущее фермеров ЕС.

Как передавало ИА Регнум, украинский сельскохозяйственный экспорт стал предметом разногласий в ЕС. В сентябре 2023 года Венгрия, Польша и Словакия ввели запрет на ввоз украинского зерна и других товаров, игнорируя решение Еврокомиссии не продлевать эмбарго.

После этого глава киевского режима Владимир Зеленский пригрозил ЕС международным арбитражным судом, если Евросоюз продлит запрет на ввоз зерна из республики. Он обратился к Европейской комиссии, заявив о нетерпимости к нарушению соглашения об ассоциации и условий свободного рынка.

В январе 2024 года начались массовые акции протеста французских фермеров. Они недовольны предстоящим повышением цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на него, а также падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

30 января сообщалось, что к протестам могут подключиться и фермеры Испании. Схожие акции идут в Польше, при этом в правительстве страны де-факто поддержали их участников.

31 января Еврокомиссия рекомендовала продлить свободный ввоз товаров Украины и Молдавии до июня 2025 года, одновременно усилив защиту «чувствительной» сельскохозяйственной продукции ЕС.