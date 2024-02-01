Брюссель, 1 февраля, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Более 60 тракторов въехали по шоссе Ватерлоо в Брюссель и направились к месту проведения саммита на тему выделения помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года, передает 1 февраля ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

Отмечается, что колонна движется с интервалами под гудки и сирены полицейских. Правоохранители сопровождают, а не препятствуют им. Ночью фермеры не пытаются блокировать движение, целенаправленно двигаясь с небольшой скоростью в направлении площади Шуман и площади Люксембург, где располагаются резиденции Евросовета и Европарламента.

Кроме того, другая колонна в составе около 30 машин вошла в Брюссель по шоссе д’Альсенберг, также двигаясь по направлению к центру.

Брюссельская служба контроля дорожной ситуации «Мобилитэ» подтвердила, что большие группы сельскохозяйственных машин въезжают в столицу с севера.

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Как сообщало ИА Регнум, бельгийские фермеры пригрозили заблокировать Брюссель, если власти не пойдут им навстречу и не выполнят их требования, написало издание издание Le Soir. По данным журналистов, произойти это может 31 января или 1 февраля.

В Федерации молодых фермеров Бельгии 28 января выразили солидарность с протестами французских коллег. В акциях в разных частях страны участвовали около 100 тракторов. Протестующие заблокировали движение на трассе E19 (Брюссель — Париж) возле Ватерлоо, E411 (Брюссель — Люксембург), E42 (Монс — Льеж) в районе Намюра и частично E25 (Льеж — Люксембург). Федерация призвала бельгийцев поддержать протест фермеров.

Стоявший у истоков переговоров о свободном экономическом обмене с объединённым Евросоюзом Жан-Люк Демарти назвал решение Брюсселя открыть двери для импорта сельскохозяйственной продукции с Украины «огромной ошибкой», которую нужно срочно отменять. Имеется в виду мясо кур, сахар, зерновые культуры. По его заверению, помощь Украине необходима, но в другом виде.