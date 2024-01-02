Берлин, 2 января, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Немецкие средства массовой информации пытаются замалчивать протесты местных фермеров из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство страны и их выступления против импорта из республики, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз», политолог Франсуа Асселино.

(сс) Christopher Griner Фермер в поле

«В Германии нарастает восстание фермеров! СМИ скрывают этот бунт», — написал эксперт в соцсети Х.

В качестве причин для акций протестов аграриев политолог назвал прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент Евросоюза.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябрьской статье 2023 года французской газеты L’Opinion говорилось о том, что вступление Украины в ЕС поставит под удар европейских фермеров. По окончании конфликта европейцам придётся восстанавливать сельское хозяйство Украины. Это потребует не только больших финансовых вложений, но и увеличит выпуск украинской продукции, вынудив европейских фермеров сократить производство на 20%, отметили авторы. Так, сельхозземли Украины составляют порядка 44 млн гектаров, это в 1,5 раза больше, чем во Франции, и в три раза превышает показатель в Польше.

В 2023 году молдавские фермеры стали требовать запрета импорта с Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника, так как он спровоцировал падение цен на сельхозпродукцию. Аграрии провели серию протестов, после чего в правительстве им пообещали помощь. Фермеры приостановили проведение акций, но в результате власти не выполнили большинство их требований, в том числе не ограничили импорт с Украины.