Париж, 12 ноября, 2023, 04:36 — ИА Регнум. У европейских фермеров вызывает страх вступления Украины в Евросоюз из-за угрозы конкуренции на сельхозрынке, написала французская газета L’Opinion.

Иван Шилов ИА REGNUM ЕС

«Фермеры в старой аграрной Европе опасаются сильных изменений в европейской конкуренции. С одной стороны, потому что правила на Украине изначально были бы менее конкурентными, а с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под ударом могут оказаться целые отрасли», — говорится в статье.

Кроме того, после конфликта европейцам придётся восстанавливать сельское хозяйство Украины. Это потребует не только больших финансовых вложений, но и увеличит выпуск украинской продукции, вынудив европейских фермеров сократить производство на 20%, отметили авторы.

Исторические игроки сельскохозяйственной Европы будут бездействовать, в то время как производство сместится на восток. Регулирование сельхозотрасли является интегрированной политикой ЕС, в пользу большей площади Украины придётся распределить фонды, размер которых оставался практически неизменным.

Так, сельхозземли Украины составляют порядка 44 млн гектаров, что в 1,5 раза больше, чем во Франции, и в три раза превышает показатель в Польше, напомнили журналисты

Как сообщало ИА Регнум, 8 ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила доклад о расширении Евросоюза, в котором рекомендовано начать переговоры с Украиной о её вступлении в ЕС. Для вхождения Украины в состав ЕС следует завершить переговоры по реформированию политической, экономической, общественной и культурной жизни страны.

Заведующий кафедрой российских исследований Университета иностранных языков Хангук (Южная Корея) Чже Сун Хун пришёл к выводу, что Польша, Венгрия и другие восточноевропейские страны вряд ли поддержат скорое и безоговорочное вступление Украины в Евросоюз, так как не хотят создавать себе экономических конкурентов. С учётом потери Украиной значительной части своей промышленности её конкурентными преимуществами на рынке Европы останутся лишь дешёвая рабочая сила и сельское хозяйство. Вступление Украины в ЕС всегда будет кем-то блокироваться, отметил учёный.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина согласна только на полноправное членство в Евросоюзе и не приемлет альтернатив, которые рассматриваются Западом. Он выразил уверенность в том, что в течение двух лет Украина будет полностью готова к членству в Евросоюзе.