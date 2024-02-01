Брюссель, 1 февраля, 2024, 12:08 — ИА Регнум. Полиция Брюсселя насчитала тысячу тракторов, прибывших в бельгийскую столицу для участия в акциях против общей сельскохозяйственной политики Евросоюза. Об этом полиция сообщила 1 февраля в соцсети Х.

Kristof Van Accom/Global Look Press

«Официальный подсчёт: в Брюсселе 1000 тракторов», — говорится в сообщении.

Фермеры начали прибывать в Брюссель ещё накануне, 31 января, многие из них провели ночь в городе. В Брюсселе 1 февраля начнётся встреча глав государств — членов ЕС.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3864100" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Протестующие в Брюсселе

Как передавало ИА Регнум, бельгийские фермеры пригрозили заблокировать Брюссель, если власти не пойдут им навстречу и не выполнят их требования. По данным местных СМИ, произойти это может 1 февраля.

В января в связи с предстоящим повышением цен на дизельное топливо и с увеличением налога на него протесты фермеров начались во Франции. Кроме того, аграриев не устраивает падение доходов на фоне возрастания импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

29 января фермеры на 30 тракторах блокировали въезд к территории порта Бремерхафена — второго по объёмам перевалки грузов в Германии. Эту акцию они провели в знак протеста против запланированного властями ФРГ сокращения субсидий на сельскохозяйственное дизельное топливо.