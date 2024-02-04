Москва, 4 февраля, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Евросоюз, создавая образ врага из России, оправдывает тем самым увеличение военных расходов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Нужно дальше лепить образ врага, делать это фактурно, выпукло, с тем, чтобы оправдывать увеличение (военных. — Прим. ред.) расходов», — сказал Песков в интервью тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По его словам, 50 млрд евро для ЕС является не очень серьёзной суммой, однако эта сумма ощутима на фоне кризисных процессов, которые происходят в экономиках стран сообщества.

Как передавало ИА Регнум, 1 февраля лидеры 27 стран ЕС одобрили выделение из бюджета Евросоюза 50 млрд евро Украине в течение ближайших четырёх лет. В ЕС согласились с предложением по контролю за расходованием этих средств, соблюдением финансовых интересов и возможными нарушениями.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что выделенные ЕС средства пойдут на поддержку «обанкротившегося» украинского государства, а не на закупки оружия для ВСУ. При этом лидеры Евросоюза в декларации по итогам того же саммита призвали ускорить поставки оружия на Украину.

Вместе с тем 1 февраля Песков подтвердил, что в Кремле отслеживают всю информацию по экстренному саммиту Евросоюза в Брюсселе. По его словам, США предпринимают попытки переложить финансовое бремя поддержки киевского режима на плечи европейских налогоплательщиков.

На фоне поддержки Украины в некоторых странах Евросоюза с конца 2023 года не прекращаются забастовки и многотысячные митинги. Так, французские фермеры ранее завалили навозом и покрышками, а также залили кровью со скотобойни ворота префектуры Ажен. Демонстранты протестуют против повышения налогов на топливо и конкуренции со стороны дешёвого импорта. Как заявил представитель сельскохозяйственного профсоюза FNSEA, акция будет проходить «столько, сколько требуется». А в Париже заговорили о новом бунте «жёлтых жилетов».