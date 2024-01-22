Москва, 22 января, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Глава совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился в ОБСЕ, Международный Комитет Красного Креста (МККК), Amnesty International, Европарламент и Совет ЕС с призывом осудить теракт в Донецке 21 января. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале СПЧ 22 января.

Виктория Веленская /РИА Новости

«Фадеев направил обращения Верховному комиссару ОБСЕ по национальным меньшинствам Кайрату Абдрахманову, в Международный Комитет Красного Креста, Amnesty International, Европарламент и Совет Европейского Союза», — говорится в сообщении.

В обращении глава СПЧ призвал организации осудить преступные действия украинских властей, а также попросил использовать влияние и средства для воздействия на Киев в целях прекращения нарушений прав человека. В тексте также отмечается, что украинским военным хорошо известно о том, что на рынке «Меркурий» нет никаких военных средств.

Так, продуктовый рынок — многолюдный центр жилого района, где бывает огромное количество мирных жителей. Как указал Фадеев, ВСУ целенаправленно выпустили 19 артиллерийских снарядов по торговому объекту, в результате чего 28 человек погибли.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января украинская армия обстреляла несколько районов Донецка. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий». В результате атаки украинских сил за сутки погибли 28 мирных жителей. Количество пострадавших в результате удара по Донецку увеличилось до 26 человек.

Мэр города Алексей Кулемзин 22 января заявил, что ВСУ наносили удары по городскому рынку по особой схеме, которая позволяла уничтожить как можно больше людей и тех, кто придёт на помощь.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к преступлению лиц.

Удары ВСУ по Донецку осудил 21 января Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он напомнил, что атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом.

В ДНР 22 января объявили днём траура.

На брифинге 22 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что удары, которые украинская армия нанесла по Донецку, является чудовищным актом терроризма. По словам Пескова, пострадавшим при ударе по рынку в Донецке мирным жителям оказывают всю необходимую помощь. Представитель Кремля также подчеркнул, что сейчас сердца всех россиян находятся с жителями Донбасса и с потерявшими во время теракта близких.