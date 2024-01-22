Донецк, 22 января, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате удара украинских войск по рынку в Донецке увеличилось до 26 человек. Об этом 22 января сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На данный момент в результате чудовищного теракта со стороны вооруженных формирований Украины 27 погибших, 26 раненых», — сказал он.

Глава региона отметил, что минздрав республики оказывает помощь всем пострадавшим в результате удара ВСУ, для чего также на связи с медучреждениями в ДНР находится федеральный центр.

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Как сообщало ИА Регнум, 21 января ВСУ обстреляли территорию донецкого рынка Меркурий». Пушилин заявил, что в результате действий украинских военных на территории ДНР за сутки погибли 28 мирных жителей.

Позднее в этот же день глава СК Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела рынка в Донецке установить всех причастных к преступлению лиц. Он подчеркнул, что действиям каждого из них дадут правовую оценку.

Вечером 21 января Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары ВСУ по Донецку. Он указал на то, что атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом.