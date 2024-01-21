Москва, 21 января, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после оперативного доклада об обстреле рынка в Донецке поручил в рамках расследования уголовного дела по факту произошедшего установить всех причастных к преступлению лиц. Об этом 21 января сообщила пресс-служба СКР.

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«Глава СК России поручил в рамках расследования установить всех лиц, виновных в преступлениях в отношении мирных граждан, в том числе и тех, кто отдавал преступные приказы об обстреле гражданского населения и инфраструктуры. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В СКР напомнили, что в результате обстрела со стороны ВСУ территории рынка в микрорайоне Текстильщик Кировского района Донецка погибли и пострадали мирные жители, в том числе дети.

Как сообщало ИА Регнум, 21 января ВСУ обстреляли Куйбышевский, Петровский, Никитовский и Кировский районы Донецка. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий». Теракт был совершён тогда, когда в торговых рядах было наиболее многолюдно. В результате обстрелов погибли 28 человек, ещё 30 получили ранения. В течение всего дня ВСУ 27 раз обстреливали территорию ДНР из артиллерии. Глава республики Денис Пушилин объявил 22 января днём траура по жертвам обстрела Донецка.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш строго осудил все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, в том числе произошедший 21 января обстрел города Донецка, заявили в его офисе. Генсек подчеркнул, что такие действия запрещены по международному гуманитарному праву и должны быть немедленно прекращены.