Москва, 22 января, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Удар, который Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли 21 января по Донецку, является чудовищным актом терроризма. Об этом 22 января заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Тот удар, который был накануне по торговым рядам в Донецке, является чудовищным актом терроризма. Потому что используются неизбирательные вооружения, которые повлекли жертвы такого большого количества людей», ― отметил официальный представитель Кремля.

Он добавил, что киевский режим продолжает демонстрировать своё звериное лицо, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры, по мирным людям, по гражданскому населению.

Песков также сообщил, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Донецке после обстрела со стороны ВСУ, он дал все необходимые поручения.

Официальный представитель Кремля добавил, что специального заявления Путина по ситуации не планируют, в этом нет необходимости.

«Естественно, были соответствующие доклады, президентом были даны необходимые поручения. Все необходимые меры для оказания медицинской помощи раненым принимаются на уровне республики», ― сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Министерство обороны, силы противовоздушной обороны, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак.

«Мы решительно это осуждаем. Конечно же, будет продолжаться специальная военная операция с тем, чтобы оградить наших людей от этой опасности», ― резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 января Кировский район Донецка обстреляли Вооружённые силы Украины. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик. По городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений. В результате украинской атаки по столице республики погибли 28 мирных жителей. Количество пострадавших достигло 26 человек.

В тот же день украинская армия обстреляла Куйбышевский, Петровский, Никитовский районы Донецка. В течение всего дня ВСУ 27 раз обстреливали территорию ДНР из артиллерии.

В ДНР 22 января объявили днём траура.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после оперативного доклада об обстреле рынка в Донецке поручил установить всех причастных к преступлению лиц.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары ВСУ по Донецку. Он напомнил, что атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом.

В МИД назвали обстрел Донецка со стороны ВСУ варварским терактом, направленным против мирных жителей.