Донецк, 22 января, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносили удары по городскому рынку Донецка по особой схеме. Об этом 22 января в эфире Первого канала заявил мэр города Алексей Кулемзин.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Обстрел проводился по схеме, которая позволяла уничтожить как можно больше людей и тех, кто придет на помощь, ― спасателей, скорую помощь и очевидцев», ― сказал он.

Мэр добавил, что, по имеющейся информации, украинские военные применили осколочные снаряды натовского калибра 155 мм, в том числе взрывающиеся в воздухе. Экспертам удалось определить, откуда наносили удар.

Кулемзин также отметил, что в районе, атакованном ВСУ, никогда не было военных объектов.

«Очевидно, что целью была именно гибель ни в чём не повинных мирных жителей», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 января Вооружённые силы Украины обстреляли Кировский район Донецка. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик. По городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений. В результате украинской атаки по столице республики погибли 28 мирных жителей. Количество пострадавших достигло 26 человек.

В тот же день украинская армия обстреляла Куйбышевский, Петровский, Никитовский районы Донецка. В течение всего дня ВСУ 27 раз обстреливали территорию ДНР из артиллерии.

В ДНР 22 января объявили днём траура.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после оперативного доклада об обстреле рынка в Донецке поручил установить всех причастных к преступлению лиц.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил удары ВСУ по Донецку. Он напомнил, что атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом.

В МИД назвали обстрел Донецка со стороны ВСУ варварским терактом, направленным против мирных жителей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в Донецке после обстрела со стороны ВСУ, он дал все необходимые поручения. При этом, по его словам, специального заявления главы государства по ситуации не планируют, в этом нет необходимости.

Представитель Кремля добавил, что киевский режим продолжает демонстрировать своё звериное лицо, нанося удары по объектам гражданской инфраструктуры, по мирным людям, по гражданскому населению. Удар по Донецку 21 января он назвал чудовищным актом терроризма.