Вашингтон, 22 января, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил удары ВСУ по Донецку, заявили 21 января в офисе главы всемирной организации.

Un.org Антониу Гутерриш

«Генеральный секретарь решительно осуждает все атаки на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, в том числе сегодняшний обстрел Донецка», — говорится в распространённом заявлении.

Подчёркивается, что атаки против гражданского населения и инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом. Подобные действия неприемлемы и должны быть немедленно прекращены, добавил Гутерриш.

Как сообщало ИА Регнум, украинские боевики 21 января обстреляли Донецк. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий». В результате теракта погибли 28 человек, ещё 30 получили ранения.

Глава ДНР Денис Пушилин уточнил, что у многих пострадавших, включая детей — проникающие ранения в области жизненно важных органов, у некоторых — травматическая ампутация конечностей. В Минздраве сообщили о госпитализации 18 пострадавших, в том числе двоих детей.

В ДНР 22 января объявили днём траура по жертвам обстрела Донецка.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил в рамках расследования уголовного дела по факту обстрела Донецка установить всех причастных к преступлению лиц.