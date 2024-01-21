Донецк, 21 января, 2024, 19:29 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике 22 января объявляется день траура по жертвам украинской атаки, сообщил глава региона Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

Дмитрий Ягодкин / ТАСС

«Завтра, 22 января, в Донецкой Народной Республике объявляется день траура по жертвам варварского акта агрессии против мирного населения региона со стороны киевского режима», — написал он.

Как сообщило ИА Регнум, утром 21 января Кировский район Донецка попал под обстрел со стороны Вооружённых сил Украины. Основной удар пришёлся на рынок «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик.

Пушилин уточнил, что по городу нанесли комбинированный удар из ствольной артиллерии калибра 152 мм и 155 мм с кураховского и красногоровского направлений. В результате украинской атаки по столице республики погибли 25 человек.

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Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в этот же день украинский беспилотник сбросил боеприпас на ремонтную бригаду, которая устраняла аварию на сетях теплоснабжения в Куйбышевском районе города. Ранение получил экскаваторщик, экскаватор сгорел.

Кроме Кировского и Куйбышевского районов 21 января ВСУ нанесли удары по Никитовскому и Петровскому районам Донецка, Макеевке и Горловке. В общей сложности утром и днём 21 января военные киевского режима выпустили по городу более 50 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров. В частности, по Донецку с начала суток было выпушен 31 снаряд этого калибра, по Макеевке — пять снарядов, по Горловке — 17.