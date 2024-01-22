Париж, 22 января, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Французские волонтёры из организации SOS Donbass обнародовали в СМИ частичный список французских наёмников, которые были в Харькове во время удара Вооружённых сил России по их расположению. Всего в списке 13 имён с указаниями фамилий, дат рождения и возраста, сообщает 22 января «РИА Новости» со ссылкой на представителя организации Анну Новикову.

Иван Шилов ИА Регнум

Пояснив, что информация о ранении или гибели наёмников из Франции нуждается в уточнении, волонтёр отметила, что речь идёт об иностранных гражданах в возрасте от 24 до 49 лет. Это Альбер Эмерик, Алексис Дрион, Беранже Гийом Ален Мино, Шарль Бертен Руссель, Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль, Жиль Бернар Сильвен, Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп, Жан-Пьер Бонно Крис Эре, Марселлен Демон, Марис Андре Дюбуа Клеман, Сабастьен Клод Реми Бенар, Томас Жереми Натан Гурье, Валентен Дюпуа Мель.

Гуманитарная ассоциация SOS Donbass создана во Франции в сентябре 2023 года, чтобы найти мирные способы прекращения конфликта и помочь многострадальным жителям Донбасса. Организация объединяет людей доброй воли из разных стран Европы: Франции, Бельгии, Германии и других стран ЕС.

Как сообщало ИА Регнум, высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наёмники, ВС РФ нанесли вечером 16 января.

Здание, в котором дислоцировались иностранные боевики, было полностью разрушено, уничтожено более 60 наёмников, свыше 20 госпитализированы, указывали в Минобороны.

Ещё 18 января французский МИД заявлял о якобы отсутствии наёмников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и где бы то ни было. Там же отмечали, что информация об уничтожении десятков боевиков из Франции в Харькове является «грубой манипуляцией».

В ответ на это Министерство иностранных дел России проинформировало 19 января: послу Франции в Москве Пьеру Леви в МИД РФ было заявлено, что гибель французских граждан в Харькове лежит на совести Парижа.

«Россия рассчитывает, что информация о масштабах вовлечённости Франции в конфликте на Украине пробьётся к французской общественности», — сказано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

В этот же день ситуацию прокомментировал глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, заявив телеканалу LCI, что Париж не может запретить соотечественникам воевать на Украине и что французы, выступающие на стороне ВСУ, являются гражданскими лицами и делают это добровольно.

Иного мнения придерживается экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, подчеркнувший YouTube-каналу Dialogue works 20 января, что французские наёмники были профессиональными военными, возможно, бывшими членами Иностранного легиона.

В Париже в произошедшем винят главу минобороны Украины Рустема Умерова. Якобы он не обеспечил защиту французских боевиков в Харькове, подчеркивал 21 января в своём блоге на YouTube бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он не исключает, что французские наёмники были отправлены для обеспечения обороны Харькова.

Всего, по данным главы Минобороны Сергея Шойгу, по состоянию на 19 декабря 2023 года ВС РФ в ходе спецоперации на Украине ликвидировали более 5,8 тыс. иностранных наёмников. Из них 1427 военных из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

Информация о том, что на стороне ВСУ воюют иностранные наёмники, каждый раз подтверждается, констатировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь российские снайперы считают иностранных наёмников в рядах ВСУ одной из приоритетных для себя целей, рассказали «РИА Новости» сами военнослужащие. Другой военный заявил, что иностранцы должны сидеть дома.