Париж, 20 января, 2024, 00:19 — ИА Регнум. Власти Франции не могут запретить соотечественникам воевать на Украине. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью телеканалу LCI.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Лекорню пояснил, что те, кто едет воевать на Украину, не имеют отношения к вооруженным сиам Франции.

«Мы не можем им запретить, у нас всё-таки демократия. Они не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами», — пояснил министр.

При этом Себастьян Лекорню назвал утверждения о наличии французских наёмников на Украине частью «российской информационной войны» на фоне заявления президента Франции Эммануэля Макрона о поставках киевской армии дополнительных 40 ракет Scalp.

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны РФ информировало 16 января, что российские военные уничтожили в Харькове более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники. В результате высокоточного удара по пункту дислокации наёмников здание было полностью разрушено, отметили в Минобороны.

Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в Министерство иностранных дел России в связи с уничтожением российскими военными пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Ему было заявлено, что гибель французских граждан в Харькове лежит на совести Парижа. Россия рассчитывает, что информация о масштабах вовлечённости Франции в конфликте на Украине пробьётся к французской общественности.

МИД Франции отказался признавать наличие соотечественников, воюющих в составе ВСУ, а информацию об уничтожении французских наёмников в Харькове назвал грубой манипуляцией России, написало 18 января Agence France-Presse (AFP).

19 декабря 2023 года президент России Владимир Путин заявлял, что лидеры западных стран не отказываются от своих агрессивных целей. Активность НАТО резко возросла, к границам России из США переброшены значительные силы, указал президент. Российский лидер напомнил, что руководители альянса давали обещание не расширять границы военного блока на восток, но эти слова оказались беззастенчивым враньём.