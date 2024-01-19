Москва, 19 января, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Послу Франции в Москве Пьеру Леви в МИД РФ было заявлено, что гибель французских граждан в Харькове лежит на совести Парижа. Россия рассчитывает, что информация о масштабах вовлечённости Франции в конфликте на Украине пробьётся к французской общественности, сказано на сайте внешнеполитического ведомства РФ.

YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС Посол Франции в Москве Пьер Леви у здания МИД РФ

Отмечается, что послу были предъявлены факты всё большей вовлечённости Парижа в конфликт вокруг Украины.

«Послу было указано, что гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наёмники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — сказано в сообщении министерства.

В министерстве подчеркнули, что ведение Западом, включая Францию, «войны по доверенности», неуклонное наращивание поставок киевскому режиму вооружений и военной техники идут вразрез с заявлениями Парижа о важности установления мира, провоцируют эскалацию боевых действий, приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и превращают Францию в соучастника военных преступлений Киева.

Вместе с тем в МИД РФ отметили, что Россия рассчитывает, что информация о реальных масштабах вовлечённости Франции в конфликт на Украине станет доступна для широкой французской общественности.

Как передавало ИА Регнум, поводом для вызова посла в МИД РФ стал факт того, что в числе погибших и раненых иностранцев, которые воевали на стороне ВСУ, были и французы. Минобороны РФ информировало 16 января, что российские военные уничтожили в Харькове более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники. В результате высокоточного удара по пункту дислокации наёмников здание было полностью разрушено, отметили в Минобороны.

Французский МИД отказался признавать присутствие соотечественников, воюющих в составе ВСУ, назвав это грубой манипуляцией России. У Франции нет наёмников ни на Украине, ни где-либо ещё, подчеркнули в министерстве иностранных дел, назвав сообщение российского Минобороны «грубой манипуляцией русских».

Заявления России о том, что на стороне ВСУ воюют иностранные наёмники, каждый раз подтверждаются, констатировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.