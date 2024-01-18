Париж, 18 января, 2024, 22:00 — ИА Регнум. МИД Франции отказался признавать наличие соотечественников, воюющих в составе ВСУ, а информацию об уничтожении французских наёмников в Харькове назвал грубой манипуляцией России, передаёт 18 января Agence France-Presse (AFP).

Иван Шилов ИА Регнум

«У Франции нет наёмников ни на Украине, ни где бы то ни было ещё», — заявили во французском МИД.

По словам дипломатов, информация об уничтожении десятков французских наёмников в Харькове якобы является очередной «грубой манипуляцией русских».

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ 18 января сообщили, что ВС России высокоточным ударом по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове уничтожили более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники. В результате удара здание, в котором дислоцировались наёмники, было полностью разрушено, отметили в ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее проинформировала, что в связи с присутствием наёмников из Франции на Украине посол Парижа в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России.