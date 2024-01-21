Киев, 21 января, 2024, 07:23 — ИА Регнум. В Париже считают главу минобороны Украины Рустема Умерова виновным, поскольку он не обеспечил защиту французских боевиков в Харькове. Именно поэтому он не отправился в поездку во Францию. К такому выводу пришёл бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Иван Шилов ИА Регнум Потери ВСУ

«Умерову отказали в этом визите, потому как он не обеспечил защиту. Франция, конечно, в ярости», — сказал эксперт в своём блоге на YouTube.

Аналитик предположил, что французские наёмники были отправлены для обеспечения обороны Харькова. В Париже хотят найти виновного в «сливе информации» о местонахождении наёмников, резюмировал Соскин.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 января ВС России нанесли высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наёмники. В результате здание, где они находились, было полностью разрушено. На месте уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 получили ранения.

В МИД Франции не признали присутствие своих наёмников на Украине. Информацию об уничтожении французских боевиков в Париже назвали грубой манипуляцией России.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, депутаты на ближайшем заседании рассмотрят обращение к Сенату Франции, чтобы узнать, в курсе ли французские парламентарии, что кто-то, нарушая нормы закона Франции, запрещающего наёмничество, направляет боевиков на Украину.

В связи с присутствием французских наёмников на Украине посол Парижа в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России.