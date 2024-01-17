Москва, 17 января, 2024, 19:12 — ИА Регнум. ВС России высокоточным ударом по пункту дислокации иностранных наёмников в Харькове уничтожили более 60 боевиков. Об этом сообщило Минобороны РФ 17 января.

РИА Новости

«Вечером 16 января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в городе Харьков, основу которых составляли французские наёмники», — говорится в сообщении ведомства.

В результате удара, здание, в котором дислоцировались наёмники, полностью разрушено. Уничтожено более 60 боевиков, указали в Мионбороны. Свыше 20-ти доставлены госпитализированы.

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