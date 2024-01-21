Вашингтон, 21 января, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Уничтоженные 17 января в Харькове французские наёмники были профессиональными военными, возможно, бывшими членами Иностранного легиона, заявил 21 января экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

Pascal Deloch/GODONG/Global Look Press

«Предполагаю, что убитые в Харькове наёмники были бывшими членами французского Иностранного легиона, а значит, обладали опытом и боевыми навыками», — сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Присутствие столь значительного числа наёмников на Украине может свидетельствовать об опасении западных лидеров, что ВСУ не смогут эффективно использовать поставляемое им вооружение без помощи западных военных, добавил Джонсон.

Как передавало ИА Регнум, в Минобороны РФ ранее сообщили, что в результате удара ВС России высокоточным оружием по пункту дислокации наёмников в Харькове были уничтожены более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники.

В МИД Франции отказались признавать наличие соотечественников, воюющих в ВСУ, а заявление об уничтожении французских наёмников в Харькове назвали «грубой манипуляцией России». Правительство Франции не может запретить своим гражданам воевать на стороне ВСУ, но оправляющиеся на Украину граждане не связаны с ВС Франции, заявил в свою очередь министр обороны этой страны Себастьян Лекорню.

После гибели французских граждан в Харькове посла Франции вызвали в МИД РФ. Ему заявили, что вся ответственность за произошедшее лежит на совести Парижа. Россия рассчитывает, что информация о масштабах вовлечённости Франции в конфликт на Украине пробьётся к французской общественности, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.