Москва, 19 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. На Украине со стороны киевского режима воюет множество иностранных наёмников и это подтверждается, заявил на брифинге 19 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На высшем уровне никаких предложений провести беседу не было. Там идёт разговор через наших дипломатов», — сказал он, комментируя информацию об уничтоженных в ходе удара ВС РФ по боевикам в Харькове французских наёмниках.

Как передавало ИА Регнум, 16 января российские военные уничтожили в Харькове более 60 боевиков, основу которых составляли французские наёмники. В результате высокоточного удара по пункту дислокации наёмников здание было полностью разрушено, отметили в Минобороны.

В связи с присутствием французских наёмников на Украине посол Парижа в Москве был вызван в Министерство иностранных дел России.

Французский МИД отказался признавать присутствие соотечественников, воюющих в составе ВСУ, назвав это грубой манипуляцией России. У Франции нет наёмников ни на Украине, ни где-либо ещё, подчеркнули в министерстве.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, в свою очередь, отметил, что депутаты Госдумы на ближайшем заседании рассмотрят обращение к парламентариям Франции в связи с присутствием наёмников на Украине.