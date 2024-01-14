Москва, 14 января, 2024, 11:39 — ИА Регнум. Российские снайперы считают иностранных наёмников в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) одной из приоритетных для себя целей, рассказали «РИА Новости» сами военнослужащие.

РИА Новости

«Я думаю, что это для каждого будет как… своя победа», — рассказал снайпер с позывным Пианист.

Как рассказали российские военные, иностранные наёмники лучше одеты, держатся в центре или позади группы, отдают приказы.

Другой военный заявил, что наёмникам не стоит принимать участие в боевых действиях на стороне ВСУ, отметив, что иностранцы должны сидеть дома.

Как сообщало ИА Регнум, 19 декабря на расширенной коллегии Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине ликвидировали более 5,8 тыс. иностранных наёмников. Из них 1427 военных из Польши, 466 — из США и 344 — из Великобритании.

В декабре двое канадских наёмников признали проигрышную для Украины ситуацию в конфликте. Они отметили потерю интереса к киевскому режиму со стороны западных союзников. Один из военных признал, что часто задумывается о необходимости своего присутствия в зоне боевых действий, когда слышит о гибели наёмников.

Американский наёмник Мэттью Вандайк 30 декабря пожаловался на постоянные артиллерийские обстрелы и атаки дронов с российской стороны в зоне проведения спецоперации.

В январе 2024 года также сообщалось, что наёмники начали сбегать с Украины после мощных ударов российских сил. Так, западные наёмнические компании начали сворачивать поддержку киевского режима.