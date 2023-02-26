Париж, 26 февраля, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Акции в поддержку жителей Донбасса прошли в нескольких городах Франции, сообщили РИА Новости организаторы движения SOS Donbass.

Иван Шилов ИА REGNUM Протестующий

Согласно полученной информации, акции прошли в Роане и Версале рядом с заводами военной компании Nexter, производящей, в частности, гаубицы Caesar, которые поставляют Украине. К акции в Роане присоединились порядка 50 человек. Они также выступали против западных поставок оружия Киеву.

Мероприятие, организованное движением Stop Killing Donbass, объединяющим 13 ассоциаций из разных европейских стран и ассоциацией SOS Donbass, состоялось в Берлине, Генуе, Милане и Жироне. На манифестации в Берлине активисты развернули плакаты с фотографиями детей, убитых с 2014 года украинскими войсками в Донбассе.

Это уже пятая акция, организованная движением Stop Killing Donbass в Европе с начала конфликта на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля жители Берлина стали нести цветы к установленному возле диппредставительства России подбитому российскому танку T-72.

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