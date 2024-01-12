Сана, 12 января, 2024, 11:43 — ИА Регнум. В ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке Австралии, Нидерландов, Бахрейна и Канады начали военную операцию против хуситов в Йемене, сбросив более 100 высокоточных боеприпасов по йеменской территории. Удары крылатыми ракетами Tomahawk, запущенными с подводных лодок, кораблей и самолётов, пришлись по более 60 целям на 16 объектах хуситов, сообщила пресс-служба ВВС США. Сейчас силовые действия приостановлены, но в случае эскалации Штаты готовы возобновить налёты.

ТАСС/ Dane Wiedmann/U. S. Navy/Planet Pix via ZUMA Press Wire

МИД России решительно осудил действия США и Великобритании, назвав их примером извращения резолюций СБ ООН. Официальный представитель МИДа Мария Захарова указала, что масштабные военные действия в районе Красного моря могут привести к дестабилизации на всём Ближнем Востоке.

Йемен — ближневосточное государство с населением более 30 млн человек, расположенное на юге Аравийского полуострова. Омывается Красным и Аравийским морями. Хуситами называют последователей йеменского движения «Ансарулла», зародившегося на севере Йемена. По разным оценкам, их численность может достигать до трети населения страны.

Причины обострения

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы решительно выступили против действий Израиля, пригрозили ударами по еврейскому государству и заявили, что не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до тех пор, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрально командование Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

Страны Запада пригрозили силовым решением.

Первые сообщения о взрывах в столице Йемена — Сане — появились 12 января около 2:30 по местному времени (совпадает с московским). Представитель йеменских хуситов Абдулла бен Амер заявил, что удары нанесли также по другим городам — Ходейде, Сааду и Дхамару.

Целями авианалета, предварительно, стали центры производства дронов и склады оружия. Военную операцию, по данным CNN, прямо с больничной койки лично координировал глава Пентагона Ллойд Остин, который сейчас лечится от рака простаты и инфекции после операции. Используя защищённые средства связи, Остин отдал приказ CENTCOM нанести удары и контролировал их в режиме реального времени, утверждает CNN.

Коалиция США и Великобритании

Действия военных США их союзников подтвердил президент США Джо Байден, заявив, что «без колебаний» примет дополнительные меры, если это потребуется.

«Мы считаем боевиков-хуситов и их иранских спонсоров ответственными за незаконное, неизбирательное и безрассудное нападение на международное судоходство, которое затронуло 55 стран и поставило под угрозу жизни сотен моряков, в том числе и из США», — сказал глава Центрального командования генерал Майкл Курилла.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что авиаудары нужны как мера самообороны Британии. По его словам, Соединенное Королевство всегда будет выступать за свободу судоходства и свободную торговлю.

В свою очередь йеменские хуситы заявили, что не прекратят удары по судам, связанным с Израилем, в Красном море.

«Мы подтверждаем, что никаких оправданий агрессии против Йемена нет, так же как и не было угрозы международной навигации в Красном и Аравийском морях. Удары наносились и будут наноситься лишь по израильским судам и по судам, которые направляются в порты оккупированной Палестины», — приводят западные СМИ слова представителя мятежников Мухаммеда Абдулсалама.

Лондон и Вашингтон должны быть готовы заплатить высокую цену за массированные удары по Йемену, заявил замглавы йеменского МИД Хусейн аль-Ази.

По данным Йемена, в результате ударов американцев и британцев, погибли пять бойцов хуситов, шестеро были ранены. Всего официальные лица заявляют о 73 ударах западной коалиции

Реакция мирового сообщества

МИД Ирана назвал удары США и Великобритании по позициям йеменских хуситов произволом и нарушением территориальной целостности Йемена.

МИД России также осудил действия стран Запада. Москва призвала не допустить дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что российская сторона разделят высказанные опасения стран брижневосточного региона, в частности Саудовской аравии.

По словам Захаровой, авантюра сил нелегальной коалиции представляет прямую угрозу глобальному миру и безопасности, так как военная эскалация в районе Красного моря может перечеркнуть те позитивные тенденции, которые наметились в вопросе йеменского урегулирования, а также спровоцировать дистабилизацию по всему Ближнему Востоку.

Она напомнила, что Москва запросила срочное заседание СБ ООН, где будут озвучены «принципиальные оценки этих противоправных действий».

«Подтвердились наши опасения о том, что позиция США в СБ ООН по Красному морю — лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации и напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников», — подчеркнула дипломат

Как сообщало ИА Регнум, Россия запросила на 12 января проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Великобритании по Йемену. Власти США пытается легитимизировать действия коалиции в Красном море через свою резолюцию с требованием к йеменским мятежникам из движения «Ансар-Ала» (хуситы), заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

«Авиаудары США по Йемену — очередной пример извращения англосаксами резолюций СБ ООН и полное пренебрежение международным правом во имя эскалации ситуации в регионе ради своих разрушительных целей», — подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова.

Массовые протесты против ударов по Йемену начались в Нью-Йорке и Вашингтоне. Люди вышли с плакатами «Руки прочь от Йемена!».