Вашингтон, 12 января, 2024, 07:45 — ИА Регнум. Йеменские хуситы 9 января предприняли крупнейшую на данный момент атаку на военные корабли Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки в Красном море. Об этом заявил президент Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«9 января хуситы предприняли крупнейшую на сегодняшний день атаку, направленную непосредственно против американских кораблей», — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой Белого дома 11 января.

Отмечается, что одну из самых масштабных атак в Красном море хуситы осуществили, применив до двух десятков беспилотных летательных аппаратов и три ракеты, которые были сбиты силами США и Великобритании. Целью атаки стало американское торговое судно, проходившее в сопровождении военных кораблей.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 января Соединённые Штаты Америки совместно с Великобританией при поддержке Австралии, Нидерландов, Канады и Бахрейна успешно нанесли множественные удары по ряду объектов движения хуситов «Ансар Алла» на территории Йемена. Согласно заявлению президента США Джо Байдена, распространённому пресс-службой Белого дома, эти удары стали прямом ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море. Отмечается, что Вашингтон готов принять дополнительные меры в ответ на действия йеменских хуситов с целью защиты своих вооружённых сил и свободы международной торговли.

Позднее телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника сообщил, что удары по позициям хуситов в Йемене достигли целей. Отмечается, что целями США и Великобритании были радиолокационные объекты, ракетные платформы и прибрежные пункты наблюдения. Всего было нанесено 23 удара по объектам в четырёх провинциях Йемена, в том числе по авиабазе Ад-Длейми и по аэропорту и казармам в районе Аль-Катиб.