Нью-Йорк, США, 11 января, 2024, 05:23 — ИА Регнум. Власти США пытается легитимизировать действия коалиции в Красном море через свою резолюцию с требованием к йеменским мятежникам из движения «Ансар-Ала» (хуситы), заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

Он напомнил, что Совбез ООН принял резолюцию с осуждением атак со стороны хуситов. Вместе с тем, по словам дипломата, легитимность коалиции во главе с США вызывает самые серьезные вопросы с точки зрения международного права.

Небензя отметил, что Вашингтон и его союзники придерживаются методов силового решения проблемы в одностороннем порядке.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Совбез ООН принял резолюцию США и Японии, требующую от хуситов немедленно прекратить атаки на суда в Красном море. При этом Россия предлагала добавить в текст пункт о том, что все положения документа не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права.

Кроме того, российская сторона предлагала заменить тезис о том, что СБ принимает к сведению право стран защищать в рамках международного права свои суда от атак, включая и те, что наносят ущерб правам и свободам судоходства. Москва просила, чтобы в тексте уточнялось, что речь идёт о применимых правах государств в рамках международного права. США и Британия голосовали против указанных российских поправок.