Вашингтон, 12 января, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал нанесение ударов по объектам йеменских хуситов из госпиталя. Об этом 12 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника военного ведомства США.

Иван Шилов ИА REGNUM Ллойд Остин

Как уточнил представитель американского минобороны, Остин в режиме реального времени отдал приказ Центральному командованию Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) о нанесении ударов по объектам хуситов в Йемене, а затем осуществлял контроль за военной операцией из госпиталя, где он находится на лечении.

По словам чиновника, Остин использовал защищённые средства связи и в течение последних 72 часов активно принимал участие в руководстве военной операцией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член палаты представителей Конгресса ССША Крис Делузио первым среди демократов призвал шефа Пентагона Остина добровольно покинуть свой пост на фоне скандала с его госпитализацией.

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил 6 января, что главу минобороны США госпитализировали с осложнениями в связи с недавно проведённой медицинской процедурой.

Пентагон 9 января опубликовал заявление медиков, согласно которому у главы минобороны диагностировали рак простаты.

В тот же день пресс-секретарь американского оборонного ведомства в ходе беседы с журналистами сообщил, что Пентагон не смог своевременно проинформировать о госпитализации Ллойда Остина из-за характера выявленного у него заболевания. По словам Райдера, эта болезнь является глубоко личным вопросом.