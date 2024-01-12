Глава Пентагона Остин контролировал удары по объектам в Йемене из госпиталя
Вашингтон, 12 января, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин отдавал приказы и контролировал нанесение ударов по объектам йеменских хуситов из госпиталя. Об этом 12 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на чиновника военного ведомства США.
Как уточнил представитель американского минобороны, Остин в режиме реального времени отдал приказ Центральному командованию Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) о нанесении ударов по объектам хуситов в Йемене, а затем осуществлял контроль за военной операцией из госпиталя, где он находится на лечении.
По словам чиновника, Остин использовал защищённые средства связи и в течение последних 72 часов активно принимал участие в руководстве военной операцией.
Ранее ИА Регнум сообщало, что член палаты представителей Конгресса ССША Крис Делузио первым среди демократов призвал шефа Пентагона Остина добровольно покинуть свой пост на фоне скандала с его госпитализацией.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил 6 января, что главу минобороны США госпитализировали с осложнениями в связи с недавно проведённой медицинской процедурой.
Пентагон 9 января опубликовал заявление медиков, согласно которому у главы минобороны диагностировали рак простаты.
В тот же день пресс-секретарь американского оборонного ведомства в ходе беседы с журналистами сообщил, что Пентагон не смог своевременно проинформировать о госпитализации Ллойда Остина из-за характера выявленного у него заболевания. По словам Райдера, эта болезнь является глубоко личным вопросом.